Se presentó el plantel completo de Universitario de Deportes en la Noche Crema y algunos aficionados se sorprendieron de ver a Horacio Calcaterra con la camiseta número diez. Entendiendo que el número es representativo para cualquier club, varios hinchas pensaron que el dorsal le pertenecería a Piero Quispe, jugador exportable del plantel merengue.

Pero las cosas no fueron así y ahora se develó una circunstancia que se vive en la interna de Universitario de Deportes. Siendo mencionada por el personaje "El Bombardero", el anónimo escritor dejó la información en su columna Pisa Pelota del diario Trome.

Revelando que parte del plantel de Universitario de Deportes mira con cuestionamiento la designación de Horacio Calcaterra como el diez, muchos pensaron que sería Piero Quispe, el jugador más apludido en la Noche Crema.

Siempre hablando en clave, pero dejando la pista necesaria para resolver de quién se trata, "El Bombardero" no estuvo con rodeos y fue directo al grano con la información.

"Ya me contaron que en el interior del club que está al final de la Javier Prado hay varios que están fastidiados, porque le dieron la ‘10′ a ‘Calcasuelo’. Dicen que un jugador que se identificó mucho tiempo con colores rivales no puede llevar tremendo número. La mayoría prefiere que esa casaquilla la use el chamaco que fue más ovacionado en la presentación. Ayayayayyyy", publicó "El Bombardero" en su columna Pisa Pelota.