La pública queja de Alberto Quintero sobre Universitario de Deportes: "No me daban el valor que merecía"

Manteniéndose durante seis temporadas en Universitario de Deportes, Alberto Quintero, por mucho tiempo, fue uno de los extranjeros fijos en el cuadro crema. Logrando el título del Torneo Apertura 2020, 'Chiquitín' se pudo mantener gracias a su constancia, destaque y personalidad.

Siendo un referente en Universitario de Deportes, todas las complicaciones llegaron en la temporada 2022. No siendo constante su titularato, y más de una vez expresando su pública queja y hasta con actos al momento de ser cambiado, como tirar la camiseta, Alberto Quintero no fue renovado y decidió marcharse a Cienciano.

Es desde esa tribuna que ahora declara y cuenta cómo se dio su salida de Universitario de Deportes tras seis temporadas. Siendo claro que no sentía el mismo trato, y que no se le valoraba, el mediocampista disparó con todo.

“Son momentos, sensaciones. Yo sentía que ya no se me estaba dando el valor que yo me merecía. Tomé esa decisión de venirme a Cienciano y estoy feliz de representar a este gran club”, comentó Alberto Quintero para las cámaras de Entre Bolas.

Siguiendo con su alocución, Alberto Quintero también recordó a Universitario de Deportes y habló sobre el duelo que sostendrán por la Copa Sudamericana.

“Estoy feliz por lo que hice en Universitario y, ahora, vengo a demostrarlo en Cienciano, a dar lo mejor de mí. Me imagino el partido ahora que estoy acá y que nos tocó como rival en la Copa Sudamericana. Siento que será una noche linda”, cerró Alberto Quintero.

Entrevista a Alberto Quintero