El director deportivo del cuadro merengue reafirmó su decisión de no dejar ir a su goleador al Al-Fateh.

Manuel Barreto asegura que Valera no se irá de la 'U': "Hay un proyecto y debo cuidarlo"

Universitario de Deportes y Alex Valera no viven el mejor de los momentos, pese a que ayer el cuadro merengue derrotó 2-0 a Carlo Stein en una nueva fecha del Torneo Clausura. Precisamente para este partido, el goleador del cuadro crema no apareció en lista, y según Manuel Barreto, director deportivo del club, la razón fue que el exjugador de Llacuabamba no estuvo concentrado. Además, a su salida del estadio Monumental brindó nuevas declaraciones sobre el tema.

"Mi rol fundamental es defender los intereses deportivos de Universitario. Yo tengo de las apreciaciones a cerca de Alex. Lo considero buen chico y grandísimo jugador. A fin de año no solo podría ser vendido, que es el proyecto que tenemos, sino a un lugar de valor y reventa importante", dijo Barreto para las cámaras de ESPN.

"Hay un proyecto del club, un proyecto deportivo que me toca a mí cuidarlo y defenderlo. Lo que más necesita universitario es un proyecto, orden y profesionalismo", finalizó tajantemente el director deportivo de Universitario de Deportes.

Cabe resaltar que en lo que va de la temporada 2022 de la Liga 1, Alex Valera ha podido jugar un total de 19 partidos entre la Copa Libertadores y el torneo local, de los cuales marcó 12 goles y dio a penas una asistencia. Es por ello que el atacante nacional se ha convertido en la referencia de gol en el cuadro de Ate, por lo que dejarlo ir significaría perder una gran carta de gol, de cara a los objetivos del club a fin de año.

Lo cierto es que el representante de Alex Valera aseguró este último fin de semana que el jugador ya aceptó la propuesta del Al-Fateh y que además tiene toda la documentación firmada. Asimismo, dijo que el club árabe quiere pagar más de un millón de dólares por los servicios del peruano, y a pesar del buen ingreso que dejaría para el club, la 'U' no tiene pensado dejarlo ir.