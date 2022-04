El jefe de la unidad técnica de menores no se guardó nada y cuestionó a las autoridades del fútbol peruano por no haber reactivado el Torneo de Reservas.

Manuel Barreto, actual jefe de la unidad técnica de menores, no aguantó más y mostró su malestar en una entrevista, donde criticó a las autoridades del fútbol peruano. Asimismo, el ex técnico de Sporting Cristal mostró su molestia sobre la decisión de la Federación Peruana de Fútbol, de no reactivar el torneo de reserva, que sirve para promover jugadores al primer equipo.

“El torneo de reserva ya estamos en abril y no tenemos luces de cuándo va a comenzar. Hay países que no pararon en pandemia. Yo no sé si el torneo lo debería organizar la Federación, la liga, los clubes porque creo que esto es una responsabilidad de todos”, comentó el actual jefe de unidad técnica en Conexión DirecTV.

Asimismo, el jefe de la Unidad de Menores merengue cuestionó los requisitos de la bolsa de minutos. “Me parece muy mal que esos chicos categoría 2002, 2003 hasta 2004 no tengan competencia, porque es contradictorio que pidas que la bolsa de minutos sea 2002 y no tener competencia en esa categoría. ¿Cómo formas a esos chicos para competir?”.

Cabe recordar que tras la salida de Álvaro Gutiérrez como DT de la 'U', Jorge Araujo es quien se quedó a cargo del primer equipo de manera interina. El exdefensor crema hará su estreno como DT interino del primer equipo ante Sport Boys, duelo para disputarse este domingo 24 de abril a las 3:30 p.m. en el Estadio Monumental, por la fecha 11 de la Liga 1.