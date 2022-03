El equipo de Álvaro Gutiérrez recibe este domingo al cuadro 'Poeta', por lo que el uguayo ensayó este sábado el once que buscará los tres puntos.

Once confirmado de Universitario para enfrentar a César Vallejo

Luego de que Universitario de Deportes perdió el último miércoles por 2-0 ante Barcelona SC de Ecuador, el conjunto crema está enfocado en conseguir los tres puntos como local ante César Vallejo este domingo en el Estadio Monumental de Ate. En ese sentido, Álvaro Gutiérrez, DT del cuadro merengue ya tiene decidido el once que mandará a la cancha para vencer al cuadro 'poeta'.

"Mañana juega Universitario. Once confirmado: Carvallo, Corzo, Alonso, Quina, Cabanillas, Cayetano, Barreto, Quispe, Quintero, Urruti y Valera. Novick aún no sale en lista", reveló el periodista Gustavo Peralta, quien maneja información del equipo merengue.

De acuerdo a esta información, Hernán Novick no saldrá ni en lista, debido a que aún no se encuentra recuperado de su lesión, por lo que no está al 100% para el duelo ante los 'poetas'. Recordemos que la lesión en el dedo del pie la sufrió en la pretemporada. Sin embargo, el jugador decidió jugar en la ‘Noche Crema’ ante Aucas y eso provocó que se pierda las primeras fechas del Torneo Apertura de la Liga 1.

El duelo entre Universitario de Deportes y César Vallejo está programado para este domingo a las 3:30 p.m. (hora peruana) en el Estadio Monumental de Ate. El equipo merengue buscará volver a la senda de victoria tras haber perdido en la fecha pasada en su visita a Carlos Stein, mientras que los 'poetas' buscarán un nuevo triunfo que les permita acercarse a la parte alta de la tabla de posiciones.