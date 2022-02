Quina esquiva los halagos: "Los elogios no me marean"

Nelinho Quina es el goleador de Universitario de Deportes en lo que va del torneo apertura en la Liga 1, el defensor hizo 3 tantos en dos compromisos. La ‘moto’ destacó el trabajo de sus compañeros en estas dos fechas del campeonato, ya que sin el apoyo de ellos no habría podido hacer posible este inicio de torneo para la ‘U’.

+ Markarián mandó dardo a Perú: "El problema son los suplentes"

+ Delantero peruano de Liga 1 fichó por club de Australia

+ Roberto Siucho: entre el sueño de jugar por Perú y el deseo de regresar a Universitario

"Ha venido gente nueva que se ha acoplado bien al equipo. Se ha empezado bien y eso es gracias al esfuerzo de los compañeros", dijo el defensor de Universitario de Deportes en conferencia de prensa. Los refuerzos en el conjunto dirigido por Álvaro Gutiérrez se han adaptado rápidamente al grupo y eso está dando sus frutos para los ‘merengues’.

"Soy una persona grande que sabe que esto es de momentos. Ahora personalmente estoy pasando un buen momento, pero lo tomo con calma. Sabemos que falta mucho por recorrer. Creo que estamos dando pasos firmes. No hay que marearnos porque se vienen cosas importantes", declaró el central ‘merengue’ tras lo que viene pasando con el equipo.

Nelinho Quina mostró el camino que debe de seguir tras este buen momento que viene pasando con Universitario: "Los elogios no me marean. Ya sé cómo llevar ese momento. Cuando estás en un pico alto, escuchas muchos elogios, si te los crees no es bueno. Siempre es bueno andar perfil bajo y saber que hay cosas por mejorar".

Finalmente, el defensa se refirió a los equipos rivales: "No miramos la vereda de enfrente. Miramos la nuestra. Acá hay para hacer muchas cosas. Cada partido lo tomamos como una final", concluyó Nelinho Quina, dejando en claro que esto recién comienza y que el camino es largo para los ‘merengues’ que enfrentarán este sábado 19 de febrero a Carlos Stein por la fecha 3 de la Liga 1 en el Estadio César Flores Marigorda de Lambayeque.