Universitario de Deportes concluirá con su participación en la Liga 1 2022 este viernes cuando se enfrente a UTC en el Estadio Héroes de San Ramón. El cuadro crema buscará un triunfo para cerrar la temporada de la mejor manera.

Cabe precisar que el conjunto de Carlos Compagnucci ya aseguró su clasificación a la siguiente edición de la Copa Sudamericana, por lo que desde ya la directiva empezó a trabajar en renovaciones y analizar posibles contrataciones.

Precisamente uno de los futbolistas que aún no ha definido su futuro en el club es José Carvallo. El portero culmina contrato a fin de año, y según lo que él señaló, aún no ha dialogado con la administración para renovar.

“Hay cosas buenas por rescatar a pesar no lograr el objetivo que teníamos. Aún no he conversado nada para el próximo año, pero uno siempre tiene la ilusión de seguir en el equipo el próximo año”, manifestó el guardameta.

Finalmente, concluyó la nota haciendo un balance de la temporada: “A pesar que no se pudo campeonar, el esfuerzo de los muchachos estuvo ahí. Los rivales que están arriba hicieron bien las cosas. Hay muchas cosas por analizar, solo tenemos que pensar en el partido con UTC y culminar de la mejor manera el campeonato”.