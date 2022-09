Universitario de Deportes está en un momento dulce después del triunfo ante Alianza Lima por el clásico del fútbol peruano. El domingo fue la alegría máxima en el 'Estadio de Matute', con un protagonista especial, que se llevó casi todas las miradas. Alexander Succar fue el jugador que gestó una gran jugada personal, hallando su consagración para muchos.

El delantero ex Sporting Cristal y Universidad San Martín, poco a poco hace olvidar a Alex Valera. Por eso, esta semana trabajó con calma porque fue premio a su esfuerzo previo. Además, se dio un tiempo para conversar con la prensa local. Destacando lo importante, que es levantarse después de las críticas por su bajo momento al comienzo del 2022, y asumir las responsabilidades pendientes.

Carlos Compagnucci lo destacó por sus habilidades psicológicas. Todo eso está apareciendo en estos momentos, luego de conseguir algunas cosas a corto plazo. Ahora le contesta con gestas para destacar, y sobre todo goles en cotejos definitivos. Pero vamos a lo sustancial. Ayer estuvo en Movistar Deportes, conversando con los muchachos de 'Al Ángulo', donde contó una anécdota impactante.

Alexander Succar reveló una charla con 'El Tigre', ex entrenador de la Selección Peruana, sorprendiendo a propios y ajenos dentro del set principal de conducción. Las palabras son mayores, por eso hay que interpretarlas bien: "Yo tuve una conversación con Gareca, me puso mis números en un excel y me comparó con Suárez, Neymar, Messi. Me dijo 'si queremos competir, necesitamos estos números'".

Universitario de Deportes deberá revalidar su buen momento este domingo 11 de septiembre ante Sport Boys como visitante, cuando visite el 'Estadio Iván Elías Moreno' de Villa El Salvador. Tienen que sumar de a tres contra 'los rosados', para meterse en el grupo de élite que desea ganar el Torneo Clausura 2022. Están todavía lejos, pero pueden pisar los talones ganando todo lo que tienen por delante.