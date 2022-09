Universitario de Deportes atraviesa una racha de tres victorias consecutivas en el Torneo Clausura, tras haber derrotado a Ayacucho FC (2-1), Alianza Lima (2-0) y Sport Boys (1-0) situación que ilusionas a los hinchas cremas. El club de Ate ha demostrado que no quiere bajar los brazos y luchará hasta el final por alcanzar el primer lugar de esta segunda mitad de la temporada.

En ese contexto, en el departamento de prensa del club merengue se animaron a consultarle a Carlos Compagnucci sobre la comparación que le hacen los hinchas de la 'U' con el entrenador del Liverpool (Inglaterra), el alemán Jürgen Klopp.

"Es un honor que me comparen con un entrenador de elite, lógicamente por el parecido físico. Son cosas que uno no manejo, mañana me comparan con otro si las cosas van mal", señaló el argentino en primera instancia entre risas.

"Lo tomo de esa manera, de una forma tranquila, alegre y ahí termina. Yo tengo mis armas para trabajar y lógicamente que estoy a otra altura de Kloop, que es un número uno", finalizó Compagnucci en declaraciones al departamento de prensa de la institución crema.

¿Cuándo vuelve a jugar Universitario de Deportes?

Universitario de Deportes enfrentará este sábado 17 de septiembre al Atlético Grau, que viene sorprendiendo en el Torneo Clausura. El equipo piurano tiene la misma cantidad de puntos (24) que el líder Sporting Cristal, pero una menor diferencia de goles lo hace posicionarse en el segundo casillero. El partido entre cremas y albos se jugará en el Estadio Monumental desde las 7:00 p. m.