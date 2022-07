Universitario de Deportes venció 2-0 a Carlos Stein, por la fecha 3 del Torneo Clausura, y pese a este importante triunfo, el club pasa por momentos de incertidumbre, ya que estaría a punto de perder a Álex Valera, quien ya tendría todo arreglado para jugar por el Al-Fateh. El atacante nacional no fue incluido dentro de los convocados, por lo que Carlos Galván, excapitán crema, salió en defensa del goleador de la 'U'.

"Yo pienso que deberían dejarlo ir. Alex tiene 26 años, son 3 años de contrato en un club donde económicamente puede salvarse. Llegó a Universitario tarde. Entiendo al hincha de Universitario que va a decir que el jugador tiene contrato y debe respetarlo. Está en racha, es el goleador del club, marca la diferencia arriba. La gente, hinchas y los directivos, tienen confianza en él", declaró el 'Negro' Galván a "Toca y Pasa".

"Si es que no le sale ese pase, espero no le afecte psicológicamente. Ya viene de un golpe psicológico muy grande por lo de la Selección y tomar un aire afuera no le vendría nada mal, sabiendo que es un contrato muy bueno para él", dijo el excapitán 'merengue' si Valera no llega a concretar su salida del club.

En lo que va de la temporada 2022 de la Liga 1, Alex Valera ha podido jugar un total de 19 partidos entre la Copa Libertadores y el torneo local, de los cuales marcó 12 goles y dio a penas una asistencia. Es por ello que el atacante nacional se ha convertido en la referencia de gol en el cuadro de Ate, por lo que dejarlo ir significaría perder una gran carta de gol, de cara a los objetivos del club a fin de año.

Lo cierto es que el representante de Alex Valera aseguró este último fin de semana que el jugador ya aceptó la propuesta del Al-Fateh y que además tiene toda la documentación firmada. Asimismo, dijo que el club árabe quiere pagar más de un millón de dólares por los servicios del peruano, y a pesar del buen ingreso que dejaría para el club, la 'U' no tiene pensado dejarlo ir.