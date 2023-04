Ventaja para Universitario de Deportes: "Goiás no piensa en la Copa Sudamericana"

Asumiendo su segundo partido de la Copa Sudamericana 2023, Universitario de Deportes chocará ante Goiás este jueves 20 de abril. Enfrentándose desde las 9:00 PM en el estadio Monumental, de ganar el cotejo los cremas tomarán la cima del grupo G.

Colocando todo en el campo de juego, el delantero uruguayo Luis Urruti se recuperó y podría ser colocado en el once inicial. Si bien la última la decisión la tendrá el estratega Jorge Fossati, todo apunta a que el goleador podría ser titular ante Goiás.

En ese sentido, Goiás llegó el último martes 18 de abril a Lima. Ya estando en territorio peruano, el cuadro brasileño arribó con la mente puesta en otro lado. Así pues, el periodista Rai Monteiro habló sobre las aspiraciones del plantel en la Copa Sudameriacana.

"Para Goiás la Copa Sudamericana no es su prioridad. Está enfocado en el torneo local. En este momento Goiás no tiene entrenador, los está dirigiendo un técnico interino. Es posible que Diego Goncalves no juegue el partido ante Universitario", comentó el periodista Rai Monteiro.

Sumando sus tres primeros puntos en la Copa Sudamericana luego de vencer a Gimnasia y Esgrima La Plata de visita, Universitario de Deportes ahora tiene la gran opción de sumar seis unidades, siempre y cuando derrote a Goiás este jueves 20 de abril en el estadio Monumental por la fecha 2 del grupo G.