Edison Flores tiene todo listo para ponerse la camiseta del equipo de sus amores, la vida le sonríe. El Orejas estará por un largo tiempo con el equipo del cual es hincha. Lo cual es la mejor noticia para el entorno del conjunto merengue.

Después de varios días donde se jugó mucho con el podría, habría, estaría y demás. Llega la confirmación para esta ansiada transacción. Donde hay detalles para tomar muy en cuenta. El futuro inmediato de Edison Flores no es Universitario de Deportes.

Que se entienda esto, no es un aspecto trágico, si no, todo lo contrario. Hoy por hoy, la “U” también deberá esperar un poco para poder oficializar esta llegada. No es tan sencillo como publicar ahora, la vuelta del hijo pródigo. También se deben seguir algunos aspectos preestablecidos.

¿CUÁNDO LLEGARÁ EDISON FLORES A UNIVERSITARIO DE DEPORTES?

Lo resume bien el periodista deportivo, José Marín: “Universitario y Atlas ajustaron puntos pendientes y acaban de sellar la cesión de Edison Flores al club crema. El préstamo será por un año -podría ampliarse hasta diciembre. 2024- y quedará abierta la opción de compra por el pase del jugador. Es el último fichaje de la ‘U’ en 2023”.

Universitario de Deportes entonces tiene posiblemente la vuelta de su capitán idóneo. Edison Flores cuenta con toda la experiencia internacional para llevar esa cinta. Por lo hecho en el extranjero, Selección Peruana, ser hincha, y haber nacido desde las raíces cremas.