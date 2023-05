Le caen las primeras grandes críticas a Jorge Fossati: "Con un solo argumento no ganas"

Un polémico partido se jugó este domingo en la Liga 1, donde Alianza Atlético le ganó en calidad de local a Universitario de Deportes, en un duelo marcado por las expulsiones.

En el lance el cuadro crema no pudo terminar con todos los jugadores en la cancha, porque tres de sus elementos vieron la tarjeta roja, lo que a la postre les perjudicó, y “ayudó” a que el entrenador Jorge Fossati perdiera su invicto en la U.

Uno de los que analizó lo sucedido este domingo fue el ex jugador Carlos Galván, quien en sus estilo ácido, como siempre, se fue en picada contra el estratega uruguayo, debido a que lo acusa de no tener un Plan B cuando las cosas no salen como las tenían planeadas.

“Fuera de las expulsiones, yo pensé que Universitario era candidato para ganar este partido. Físicamente es más y tiene más equipo. Pero hoy quedó demostrado que Fossati debe entender también que con un solo argumento no se puede ganar el partido. Estás jugando en Perú… calor, cancha, altura”, dijo el ahora comentarista en A Presión Radio.

Luego, profundizó sus dichos: “El entrenador tiene que entender que siempre jugar de la misma manera, queriendo ser vertical y protagonista a veces te puede llegar a perjudicar. Quedas expuesto”.

Universitario ve como se le escapa el título del Torneo de Apertura, porque quedó a cinco puntos del líder Alianza Lima, que además tiene un partido menos disputado.