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Alineaciones de Hull y Brentford por la Premier League: formaciones probables

Hull y Brentford se enfrentan este domingo 25 de octubre por la Premier League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Hull vs. Brentford, Premier League
Hull vs. Brentford, Premier League

Hull recibe a Brentford este domingo 25 de octubre desde las 08:00 de México, 11:00 de Argentina, 15:00 de España. El encuentro corresponde a la jornada 8 de la Premier League. Hull viene de caer 0-1 ante Fulham y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Brentford viene de caer 1-2 ante Liverpool y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Hull y Brentford

Hull (5-4-1): Konstantinos Tzolakis, Lewie Coyle, Semi Ajayi, John Egan, Lucas Herrington, Ryan Giles, Mohamed Belloumi, Tim Iroegbunam, Regan Slater, Sorba Thomas, Oli McBurnie. DT: Sergej Jakirović.

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Brentford (4-2-3-1): Caoimhín Kelleher, Michael Kayode, Kristoffer Ajer, Sepp Van den Berg, Keane Lewis-Potter, Mamadou Sangaré, Mikkel Damsgaard, Mathias Jensen, Jaidon Anthony, Igor Thiago, Kevin Schade. DT: Keith Andrews.

Bajas y ausentes de Hull y Brentford

Hull:

  • Lucas Gourna-Douath (lesión en el gemelo)
  • Mohamed Ali Cho (lesión muscular)
  • Ilyas Ansah (lesión de espalda; vuelve a principios de noviembre de 2026)
  • Nobel Mendy (lesión en la ingle; vuelve a fines de octubre de 2026)
  • Eliot Matazo (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a principios de enero de 2027)
  • Jack Butland (lesión de codo; vuelve a principios de diciembre de 2026)
  • Darko Gyabi (lesión en la ingle; vuelve a fines de noviembre de 2026)
  • Matthew Targett (lesión de tobillo; vuelve a fines de octubre de 2026)
  • Charlie Hughes (lesión en la ingle; vuelve a fines de octubre de 2026)

Brentford:

  • Antoni Milambo (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a principios de noviembre de 2026)
  • Joshua Da Silva (lesión isquiotibial; vuelve en una semana)
  • Jannik Schuster (ausencia)
  • Kaye Furo (ausencia; vuelve a principios de diciembre de 2026)
  • Vitaly Janelt (ausencia; vuelve en 1 fecha)
  • Yegor Yarmolyuk (expulsión; vuelve en 1 fecha)

La previa de Hull y Brentford: todo lo que hay que saber

  • Día: domingo 25 de octubre
  • Hora: 08:00 de México, 11:00 de Argentina, 15:00 de España
  • Historial: 19 cruces — Hull ganó 9, Brentford ganó 8 y empataron 2
  • Último antecedente: 01/02/2020: Hull 1-5 Brentford
  • Próximo partido de Hull: vs. Ipswich Town, sábado 31 de octubre
  • Próximo partido de Brentford: vs. Nottingham Forest, sábado 31 de octubre
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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