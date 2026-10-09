Dónde ver EN VIVO Chelsea vs. Bournemouth por la jornada 6 de la Premier League: TV y streaming online

El sábado 10 de octubre el Estadio Stamford Bridge recibe un partido que a Chelsea le urge ganar después de un traspié que le dejó dudas. Bournemouth llega golpeado también, pero con la costumbre de complicarle los planes a rivales grandes.
Ninguno de los dos está donde quisiera a esta altura del campeonato. Chelsea necesita acomodarse en la tabla y Bournemouth no puede seguir regalando puntos si quiere alejarse de la zona baja.
Horario del partido
- México (CDMX): 08:00 hs
- Estados Unidos (ET): 10:00 hs
- Estados Unidos (PT): 07:00 hs
- Argentina: 11:00 hs
- Colombia: 09:00 hs
- Perú: 09:00 hs
- Chile: 11:00 hs
- España: 16:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: FOX One, FOX+
- Estados Unidos: Fubo, Peacock, NBCSN, SiriusXM FC
- Argentina: ESPN Argentina, Disney+ Premium Argentina
- Colombia: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur
- Perú: ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile
- Chile: ESPN Chile, Disney+ Premium Chile
- España: DAZN, DAZN1 Spain, Movistar+
La actualidad de ambos equipos
Chelsea venía de una goleada a favor ante Leeds, pero el batacazo en campo de Brentford le bajó el entusiasmo: un 0-3 que expuso que la defensa todavía no cierra bien. Antes había empatado con Hull, así que el equipo acumula altibajos en los últimos tres partidos y necesita un triunfo que le devuelva algo de aire en la tabla, donde marcha décimo con 7 puntos.
Bournemouth tampoco atraviesa su mejor momento. Cayó en casa ante Liverpool después de un triunfo afuera frente a Real Sociedad que le había dado algo de confianza, y antes había empatado con Brentford. Son apenas 3 puntos en cinco fechas y el equipo está diecisiete, en una zona que empieza a generar ruido.
El historial entre Chelsea y Bournemouth
El historial es claramente favorable a Chelsea: de 21 enfrentamientos ganó 12, contra apenas 4 de Bournemouth, con 5 empates en el medio. La diferencia de gol también lo respalda, con 32 tantos a favor contra 21 en contra.
Sin embargo, los cruces más recientes muestran otra cosa. De los últimos encuentros, varios terminaron en empate, incluido un 2-2 y un 0-0, señal de que Bournemouth ha sabido pararse bien frente al Chelsea en los últimos años, aunque sin poder traducirlo en triunfos.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|30/12/2025
|Chelsea vs. Bournemouth
|2-2
|Premier League
|06/12/2025
|Bournemouth vs. Chelsea
|0-0
|Premier League
|14/01/2025
|Chelsea vs. Bournemouth
|2-2
|Premier League
|14/09/2024
|Bournemouth vs. Chelsea
|0-1
|Premier League
|19/05/2024
|Chelsea vs. Bournemouth
|2-1
|Premier League
|17/09/2023
|Bournemouth vs. Chelsea
|0-0
|Premier League
|06/05/2023
|Bournemouth vs. Chelsea
|1-3
|Premier League
|27/12/2022
|Chelsea vs. Bournemouth
|2-0
|Premier League
|27/07/2021
|Bournemouth vs. Chelsea
|1-2
|Club Friendlies
|29/02/2020
|Bournemouth vs. Chelsea
|2-2
|Premier League
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Arsenal vs. Leeds
|Sábado 10 de octubre
|05:30
|08:30
|13:30
|Sunderland vs. Brighton
|Sábado 10 de octubre
|08:00
|11:00
|16:00
|Ipswich Town vs. Fulham
|Sábado 10 de octubre
|08:00
|11:00
|16:00
|Aston Villa vs. Brentford
|Sábado 10 de octubre
|08:00
|11:00
|16:00
|Manchester United vs. Tottenham
|Sábado 10 de octubre
|10:30
|13:30
|18:30
|Hull vs. Everton
|Domingo 11 de octubre
|07:00
|10:00
|15:00
|Crystal Palace vs. Nottingham Forest
|Domingo 11 de octubre
|07:00
|10:00
|15:00
|Liverpool vs. Man City
|Domingo 11 de octubre
|09:30
|12:30
|17:30
|Coventry vs. Newcastle
|Lunes 12 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
En síntesis
- Chelsea y Bournemouth se enfrentan este sábado 10 de octubre por la jornada 6 de la Premier League.
- El partido se transmitirá por FOX One y FOX+.
- Chelsea suma 7 puntos en el torneo.
- Bournemouth suma 3 puntos en el torneo.