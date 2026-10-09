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Dónde ver EN VIVO Chelsea vs. Bournemouth por la jornada 6 de la Premier League: TV y streaming online

Chelsea y Bournemouth se enfrentan este sábado 10 de octubre, en el Estadio Stamford Bridge, por la jornada 6 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Chelsea vs. Bournemouth, Premier League
Chelsea vs. Bournemouth, Premier League

El sábado 10 de octubre el Estadio Stamford Bridge recibe un partido que a Chelsea le urge ganar después de un traspié que le dejó dudas. Bournemouth llega golpeado también, pero con la costumbre de complicarle los planes a rivales grandes.

Ninguno de los dos está donde quisiera a esta altura del campeonato. Chelsea necesita acomodarse en la tabla y Bournemouth no puede seguir regalando puntos si quiere alejarse de la zona baja.

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Horario del partido

  • México (CDMX): 08:00 hs
  • Estados Unidos (ET): 10:00 hs
  • Estados Unidos (PT): 07:00 hs
  • Argentina: 11:00 hs
  • Colombia: 09:00 hs
  • Perú: 09:00 hs
  • Chile: 11:00 hs
  • España: 16:00 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Chelsea venía de una goleada a favor ante Leeds, pero el batacazo en campo de Brentford le bajó el entusiasmo: un 0-3 que expuso que la defensa todavía no cierra bien. Antes había empatado con Hull, así que el equipo acumula altibajos en los últimos tres partidos y necesita un triunfo que le devuelva algo de aire en la tabla, donde marcha décimo con 7 puntos.

Bournemouth tampoco atraviesa su mejor momento. Cayó en casa ante Liverpool después de un triunfo afuera frente a Real Sociedad que le había dado algo de confianza, y antes había empatado con Brentford. Son apenas 3 puntos en cinco fechas y el equipo está diecisiete, en una zona que empieza a generar ruido.

El historial entre Chelsea y Bournemouth

El historial es claramente favorable a Chelsea: de 21 enfrentamientos ganó 12, contra apenas 4 de Bournemouth, con 5 empates en el medio. La diferencia de gol también lo respalda, con 32 tantos a favor contra 21 en contra.

Sin embargo, los cruces más recientes muestran otra cosa. De los últimos encuentros, varios terminaron en empate, incluido un 2-2 y un 0-0, señal de que Bournemouth ha sabido pararse bien frente al Chelsea en los últimos años, aunque sin poder traducirlo en triunfos.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
30/12/2025Chelsea vs. Bournemouth2-2Premier League
06/12/2025Bournemouth vs. Chelsea0-0Premier League
14/01/2025Chelsea vs. Bournemouth2-2Premier League
14/09/2024Bournemouth vs. Chelsea0-1Premier League
19/05/2024Chelsea vs. Bournemouth2-1Premier League
17/09/2023Bournemouth vs. Chelsea0-0Premier League
06/05/2023Bournemouth vs. Chelsea1-3Premier League
27/12/2022Chelsea vs. Bournemouth2-0Premier League
27/07/2021Bournemouth vs. Chelsea1-2Club Friendlies
29/02/2020Bournemouth vs. Chelsea2-2Premier League

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Arsenal vs. LeedsSábado 10 de octubre05:3008:3013:30
Sunderland vs. BrightonSábado 10 de octubre08:0011:0016:00
Ipswich Town vs. FulhamSábado 10 de octubre08:0011:0016:00
Aston Villa vs. BrentfordSábado 10 de octubre08:0011:0016:00
Manchester United vs. TottenhamSábado 10 de octubre10:3013:3018:30
Hull vs. EvertonDomingo 11 de octubre07:0010:0015:00
Crystal Palace vs. Nottingham ForestDomingo 11 de octubre07:0010:0015:00
Liverpool vs. Man CityDomingo 11 de octubre09:3012:3017:30
Coventry vs. NewcastleLunes 12 de octubre13:0016:0021:00

En síntesis

  • Chelsea y Bournemouth se enfrentan este sábado 10 de octubre por la jornada 6 de la Premier League.
  • El partido se transmitirá por FOX One y FOX+.
  • Chelsea suma 7 puntos en el torneo.
  • Bournemouth suma 3 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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