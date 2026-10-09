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Dónde ver EN VIVO Manchester United vs. Tottenham por la jornada 6 de la Premier League: TV y streaming online

Manchester United y Tottenham se enfrentan este sábado 10 de octubre, en el Estadio Old Trafford, por la jornada 6 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Man U vs. Tottenham, Premier League
Man U vs. Tottenham, Premier League

Manchester United recibe a Tottenham este sábado 10 de octubre en el Estadio Old Trafford por la sexta jornada de la Premier League.

Manchester United llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Tottenham tratará de dar el golpe.

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Horario del partido

  • México (CDMX): 10:30 hs
  • Estados Unidos (ET): 12:30 hs
  • Estados Unidos (PT): 09:30 hs
  • Argentina: 13:30 hs
  • Colombia: 11:30 hs
  • Perú: 11:30 hs
  • Chile: 13:30 hs
  • España: 18:30 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

En su último compromiso, Manchester United empató 1-1 como visitante ante Fulham. El conjunto marcha 12° con 5 puntos. Antes perdió 2-3 como local ante Brighton.

Tottenham viene de perder 2-3 como local ante Villa. El equipo está 20° en la tabla con 2 puntos. Antes perdió 1-3 como visitante ante Liverpool.

El historial entre Manchester United y Tottenham

Manchester United y Tottenham se enfrentaron 178 veces en los últimos años: 91 triunfos de Manchester United, 44 de Tottenham y 44 empates.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
07/02/2026Manchester United vs. Tottenham2-0Premier League
08/11/2025Tottenham vs. Manchester United2-2Premier League
21/05/2025Tottenham vs. Manchester United1-0UEFA Europa League
16/02/2025Tottenham vs. Manchester United1-0Premier League
19/12/2024Tottenham vs. Manchester United4-3League Cup
29/09/2024Manchester United vs. Tottenham0-3Premier League
14/01/2024Manchester United vs. Tottenham2-2Premier League
19/08/2023Tottenham vs. Manchester United2-0Premier League
27/04/2023Tottenham vs. Manchester United2-2Premier League
19/10/2022Manchester United vs. Tottenham2-0Premier League

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Arsenal vs. LeedsSábado 10 de octubre05:3008:3013:30
Sunderland vs. BrightonSábado 10 de octubre08:0011:0016:00
Ipswich Town vs. FulhamSábado 10 de octubre08:0011:0016:00
Chelsea vs. BournemouthSábado 10 de octubre08:0011:0016:00
Aston Villa vs. BrentfordSábado 10 de octubre08:0011:0016:00
Hull vs. EvertonDomingo 11 de octubre07:0010:0015:00
Crystal Palace vs. Nottingham ForestDomingo 11 de octubre07:0010:0015:00
Liverpool vs. Man CityDomingo 11 de octubre09:3012:3017:30
Coventry vs. NewcastleLunes 12 de octubre13:0016:0021:00

En síntesis

  • Manchester United y Tottenham se enfrentan este sábado 10 de octubre por la jornada 6 de la Premier League.
  • El partido se transmitirá por FOX One y FOX+.
  • Manchester United suma 5 puntos en el torneo.
  • Tottenham suma 2 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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