Dónde VER Venezula vs. Houston Astros por el Amistoso previo al Clásico Mundial de Béisbol

Continuan los juegos previos al inicio del Clásico Mundial de Béisbol 2023 en los grupos que se disputarán en Estados Unidos. En este marco, Venezuela y José Altuve se medirán ante Houston Astros HOY, miércoles 8 de marzo en el Ballpark of the Palm Beaches para disputar su encuentro. Entérate todos los detalles del enfrentamiento: Horario, streaming y canal de TV.

Venezuela vs. Houston Astros: ¿Cuándo y a qué hora ver en vivo el encuentro?

El juego amistoso previo al Clásico Mundial de Béisbol entre Venezuela y Houston Astros se llevará a cabo HOY, miércoles 8 de marzo en el Ballpark of the Palm Beaches desde las 18:05 hs (ET), 17:05 hs (CT), 16:05 hs (MT) y 15:05 hs (PT) de los Estados Unidos