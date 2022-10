Dave Roberts fue tendencia en 3, 2, 1… Los Angeles Dodgers quedó eliminado de los MLB Playoffs 2022 tras perder 1 – 3 (marcador global) contra San Diego Padres en las Series Divisionales y el manager del equipo volvió a ser criticado por una polémica decisión. ¡A Julio Urías le hizo lo mismo!

Con la narrativa instalada en el mundo de las Grandes Ligas que no es bueno que un pitcher abridor vea por tercera ocasión el orden al bate de los rivales, Roberts no dejó a sus pitchers abridores tras la quinta entrada en ninguno de los cuatro juegos de la Serie Divisional de la Liga Nacional entre Dodgers y Padres.

Claro, cada caso es diferente, pero los dos que más polémica suscitaron fueron en el Juego 1 con Julio Urías y en el Juego 4 con Tyler Anderson. Con el marcador 5 a 3 y tras 79 lanzamientos, el manager de Los Angeles Dodgers decidió sacar al pitcher mexicano. A pesar del mensaje que le envió Urías a Dave Roberts, en este caso funcionó la decisión, el bullpen respondió y San Diego Padres se llevó la primera y única derrota de la serie.

“Una vez que sacamos a Anderson del juego, nos ha estado dando un momento difícil durante todo el año, así que una vez que salió del juego, supimos que teníamos una buena oportunidad”, afirmó Joe Musgrove, pitcher de San Diego Padres, según informó Noah Camras, de la aplicación Nación Dodger.

A Urías le hizo lo mismo: Roberts explicó la decisión que llevó a la eliminación de Dodgers

Tyler Anderson terminó su actuación en el Juego 4 Los Angeles Dodgers vs. San Diego Padres, del 15 de octubre de 2022, tras cinco entradas en las que no permitió carreras, le dieron dos hits y registró seis ponches con 86 lanzamientos. Dave Roberts tomó la decisión de no darle otra entrada más, como lo hizo con Julio Urías en el Juego 1, pero en esta ocasión el bullpen no respondió y en la séptima entrada permitieron las cinco carreras que resultaron en la eliminación del equipo californiano de la Postemporada.

“Hubo un poco de pensamiento sobre eso, pero pensé dónde estaba él con su conteo de lanzamientos (86), quién se acercaba, sentí que teníamos suficientes brazos para superar eso”, explicó Dave Roberts en conferencia de prensa sobre por qué sacó a Tyler Anderson tras cinco entradas tan dominantes en el Juego 4. Hasta los rivales reconocieron que ese fue el punto de inflexión para que San Diego Padres eliminara a Los Angeles Dodgers de los MLB Playoffs 2022.