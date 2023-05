Tras haberse lastimado en la serie ante Minnesota Twins, el capitán de los mulos no ocultó su molestia con el manager Aaron Boone por la decisión de marginarlo de los últimos partidos.

Aaron Judge se fastidia con New York Yankees por ponerlo en lista de lesionados y sacarlo de acción en MLB 2023

La relación entre Aaron Judge y New York Yankees ha pasado por todos los estados de ánimo posibles, prueba de ello es lo que sucede en la presente temporada de MLB, donde el jardinero es el capitán.

Resulta que la pasada semana, en su serie de forastero ante Texas Rangers, el roletero sintió una molestia en su cadera derecha, luego de una fuerte caída, que provocó su ingreso a la lista de lesionados por 10 días.

Precisamente, esta situación generó un inesperado enojo en Judge, puesto que recién podrá volver a la acción con Yankees desde el próximo lunes 7 de mayo, cuando reciban en el Bronx a Oakland Athletics.

El "curioso" fastidio de Judge con Yankees



Así lo reconoció en palabras reproducidas por el New York Post, donde el jardinero señaló al respecto que "todavía no estoy contento con eso. Es lo que es. Volveré aquí en un par de días. Pedí un par de días y me superaron".

En lo que va de MLB 2023, Judge registra un promedio de bateo del .261, conectando seis cuadrangulares y 24 imparables, anotando 18 carreras y remolcando 14, en 92 turnos al bat con Yankees.