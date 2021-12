El campocorto puertorriqueño no quiso firmar un contrato por 10 temporadas con la franquicia de Michigan y renace la opción de que continúe en Houston Astros.

Algunos de los más perjudicados con el actual paro laboral que atraviesa la Major League Baseball (MLB), que ha cumplido dos semanas, son los jugadores que están en la Agencia Libre, pues no pueden negociar respecto a su futuro, siendo uno de ellos el puertorriqueño Carlos Correa.

Uno de los campocortos más cotizados del mercado dejó luego de siete temporadas, una Serie Mundial y tres banderines de Liga Americana, los Houston Astros, y si bien está la opción de regresar, hay equipos como Los Angeles Dodgers y New York Yankees muy interesados en firmarlo.

Sin embargo, hubo una franquicia de MLB que previo al lockout se adelantó al resto, la cual fue Detroit Tigers, y según el periodista Buster Olney, de la cadena ESPN, le ofreció a Correa un multimillonario contrato, el cual constaba de 10 temporadas a cambio de $275 millones de dólares.

Carlos Correa rechazó millonaria oferta para seguir en Agencia Libre



Sin embargo, el boricua decidió no firmar con la franquicia de Michigan, que finalmente firmó para su puesto a Javier Báez, dado que la oferta no se acerca a su principal requerimiento, que es un salario de $341 millones de dólares, para superar lo firmado por Francisco Lindor con New York Mets.

El reporte agrega que han habido acercamientos entre Correa y los Astros para buscar un contrato más corto con un salario anual promedio más alto, aunque ya rechazó el primer ofrecimiento, que fue por 10 temporadas a cambio de $160 millones.