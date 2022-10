En el papel no eran los favoritos, pero dieron la sorpresa como visitantes. A pesar de no contar con la máxima estrella del equipo, Fernando Tatis Jr., San Diego Padres venció a New York Mets, clasificó a las Series Divisionales de MLB Playoffs 2022, jugará contra Los Angeles Dodgers y, como si fuera poco, recibió buenas noticias sobre el pelotero dominicano.

El mundo de las Grandes Ligas se paralizó cuando se dio a conocer la noticia que Tatis Jr. había sido suspendido por 80 juegos debido a que violó la política de la MLB contra sustancias para mejorar el rendimiento. Fue un duro golpe para los Padres, pero el buen rendimiento del equipo terminó por beneficiar al mismo Fernando.

Si bien es cierto que la MLB no decidió incluir a Fernando Tatis Jr. en el mensaje que promocionó la serie de dos juegos (29 y 30 de abril de 2023) entre San Diego Padres y San Francisco Giants que se jugará en la Ciudad de México, el pelotero nacido en República Dominicana sí podría estar en este duelo tras cumplir la sanción que recibió en Las Mayores.

Como los Padres clasificaron a las Series Divisionales de los MLB Playoffs 2022 y jugarán al menos tres juegos contra Los Angeles Dodgers a partir del martes 11 de octubre a las 21:37 ET, el regreso de Tatis Jr. será antes de lo esperado, ya que los juegos de Postemporada cuentan para ser descontados de la sanción del campocorto del equipo de San Diego.

Se confirmó que Tatis Jr. regresará antes de lo esperado tras suspensión en la MLB 2022

“El avance de los Padres a la NLDS (Serie Divisional de la Liga Nacional lleva a Fernando Tatis Jr. a la Ciudad de México en el 2023. Si hubieran perdido, su regreso habría sido el 1 de mayo. Ahora su suspensión de 80 juegos terminará a más tardar el 26 de abril. Podría jugar el 27 de abril en Chicago. Los Padres juegan contra los Gigantes el 29 y 30 de abril en la Ciudad de México”, publicó Kevin Acee, del portal San Diego Union-Tribune.