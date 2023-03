La MLB es la mejor liga de béisbol del mundo, y la temporada regular 2023 está próxima a comenzar. Millones de fanáticos alrededor del mundo están expectantes con el inicio de este certamen, que acapará toda la atención.

Tras una gran temporada 2022, todos los equipos renuevan sus ilusiones de luchar por el campeonato. Cada uno con su plan de juego intentará conseguir la gloria, en la liga más importante de este deporte.

¿Cuándo comienza la temporada regular de la MLB 2023?

La temporada regular de la MLB 2023 comienza el jueves 30 de marzo, siendo los primeros dos partidos que abrirán la jornada los de New York Yankees vs San Francisco Giants y Washington Nationals vs Atlanta Braves.