Un pelotero de Houston Astros pasó de usar un bate ilegal de Albert Pujols en la Serie Mundial 2022 vs. Philadelphia Phillies a jugar con una mano fracturada en el título de Houston Astros.

Las historias de las Grandes Ligas. Una Serie Mundial que no contaba con el cartel de tener equipos como Los Angeles Dodgers y New York Yankees no decepcionó. El duelo entre Houston Astros y Philadlephia Phillies tuvo polémica, récords y un pelotero que pasó de usar un bate ilegal de Albert Pujols a jugar con una mano fracturada en el ‘Clásico de Otoño’ 2022.

El nombre de Martín Maldonado empezó a ser tendencia en las redes sociales desde el Juego 1 de la Serie Mundial 2022. ¿Qué pasó? El receptor de los Astros le pidió unos bates a Albert Pujols para jugar contra Phillies. ‘La Máquina’ no le entregó uno, le envió una docena según se contó en la transmisión oficial de ESPN.

Maldonado usó el bate de Pujols en el Juego 1 de la Serie Mundial 2022, pero la MLB le dijo… ¡Un momento! “Martín Maldonado está usando un bate diferente aquí en el Juego 2. Se enteró por MLB hoy (29 de octubre) que el bate que usó anoche (28 de octubre) no es un bate legal. Era un modelo que obtuvo de Albert Pujols y lo usó porque pensó que era de un tamaño y peso muy similar a su propio modelo”, reveló Tom Verducci, del canal Fox Sports.

La polémica alrededor del receptor nacido en Puerto Rico no paró ahí. Luego de la victoria de Houston Astros en el Juego 6 de la Serie Mundial 2022, Maldonado confesó que hizo todo lo posible para recibir un pelotazo y un usuario en Twitter no dudó en acusarlo de trampa. ¿Faltaba algo más sobre Martín? Claro que sí.

De usar un bate ilegal en la Serie Mundial a jugar con una mano fracturada en Astros

Según informó Yonder Alonso, de MLB Network, Martín Maldonado jugó con una mano fracturada en el Juego 6 que terminó representando el título de Houston Astros en la Serie Mundial 2022. El receptor pasó de usar un bate ilegal de Albert Pujols a registrar tres hits, una carrera impulsada y un promedio de .200 con una de sus manos lesionadas en el ‘Clásico del Otoño’ contra Philadelphia Phillies.