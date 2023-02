Según se reveló en el extracto del libro Winning Fixes Everything, del periodista Evan Drellich, se reveló que un ex funcionario de los Medias Rojas apuntó contra los angelinos en la Serie Mundial del 2018.

Si hay un equipo que genera sensaciones encontradas en la Major League Baseball (MLB), ese es Los Angeles Dodgers, ya sea dentro o fuera del campo, y prueba de ello es lo que se ha revelado sobre su comportamiento en la Serie Mundial de 2018.

En esa temporada, el equipo dirigido por Dave Roberts llegó hasta el Clásico de Otoño, donde se enfrentó a Boston Red Sox, en una llave que terminó con victoria para los de Massachusetts por 4-1, aunque con una sensación extraña.

Y es que según se adelantó en el libro Winning Fixes Everything, escrito por el insider Evan Drellich, de The Athletic, desde los Medias Rojas acusan directamente a los Dodgers del mexicano Julio Urías, que tuvo escasa participación en la temporada 2018, de "hacer trampa" tal y como lo hiciera Houston Astros en 2017.

Desde Red Sox acusan a Dodgers de "hacer trampa"



La publicación indica que un ex jugador anónimo de los Red Sox le comentó al autor que desde las Grandes Ligas conocían de las artimañas que habrían utilizado los angelinos para robar señas durante esa edición de la Serie Mundial, pero que jamás investigaron esta situación.

"Los Dodgers siempre han sido los que más me molestan, porque son los mayores tramposos en toda la industria. Lo estaban haciendo contra nosotros en la Serie Mundial 2018. Fueron atrapados por MLB y no hizo nada", afirmó este miembro, no identificado, de los Medias Rojas.