En el mundo de la MLB aún no se reponen de la conmoción que causó la noticia de la suspensión de 80 juegos para Fernando Tatis Jr. porque se le detectó la sustancia clostebol y violó la política de abuso de sustancias de las Grandes Ligas. Un experto de Las Mayores quiere darle una mano.

Una vez se dio a conocer la noticia de la suspensión de Tatis Jr., Jon Heyman, insider de la MLB, empezó a entregar más detalles sobre el caso de la estrella de San Diego Padres. Fernando no se opuso al resultado positivo a clostebol, no prostestó y tampoco llevó los resultados de su prueba a un árbitro. Tenía el derecho.

Para Heyman, la carrera de Fernando Tatis Jr. no está acabada y siendo uno “de los mayores talentos del béisbol”, por algo los Padres le dieron un contrato por $340 millones de dólares y 14 años, aún está tiempo de recomponer el camino y seguir el ejemplo de un pelotero que le sucedió una historia similar.

Starling Marte fue sancionado con 80 juegos por parte de la MLB el 18 de abril de 2017 al dar positivo a la sustancia nandrolona y una vez volvió a los diamantes de las Grandes Ligas no repitió el error que lo llevó a ser suspendido. Sus números no bajaron. El jardinero de New York Mets conectó 75 jonrones hasta la jornada del 18 de agosto de 2022 luego de regresar de su suspensión de las Grandes Ligas. ¡Un ejemplo para Tatis Jr.!

El consejo de un experto para que Tatis Jr. resucite su carrera en la MLB

“Tiene 13 años más para continuar con su contrato, mucho tiempo para cambiar su forma de ser. Tatis necesita rodearse de una mejor clase de personas. Solo tiene 23 años, así que espero que no sea demasiado tarde”, afirmó Jon Heyman, en el portal The New York Post sobre el artículo que anunció en Twitter con un contundente mensaje para la estrella de San Diego Padres y de la MLB.