La MLB vio como en tan solo tres temporadas el béisbol de las Grandes Ligas empezaba a tener una nueva imagen. El show de Fernando Tatis Jr. en los parques de pelota era electrizante y fanáticos de todos los equipos no paraban de sorprenderse con sus jugadas y cuadrangulares, pero… Llegó el primer gran asterisco en la carrera de la figura de San Diego Padres.

“Él no tiene excusas, estoy muy decepcionado, porque él sabe leer. Conoce el protocolo, sabe leer en inglés y español y sabe qué hacer. Es educado, tiene un padre grandes ligas que sabe el protocolo”, afirmó Pedro Martínez, según el periodista Héctor Gómez, sobre la suspensión que recibió Tatis Jr.

Luego de comprobarle que tenía en el cuerpo la sustancia clostebol, la MLS suspendió por 80 juegos a Fernando Tatis Jr. y al interior de la familia de la estrella de San Diego Padres no cayó nada bien la opinión de una leyenda viviente como Pedro Martínez.

A pesar que Martínez señaló que los Padres tuvieron algo de responsabilidad en la sanción a Tatis Jr. frases como “él es joven y como dice el dicho ‘joven y torpe’” o “así mismo como mintió por su lesión, hay muchas razones para estar decepcionado con él” llevaron a que el hermano del campocorto dominicano le respondiera con un contundente mensaje al miembro del Salón de la Fama de Béisbol en Cooperstown.

El hermano de Tatis Jr. le responde a Pedro Martínez por el ‘joven y torpe’

“Tanto respeto que tenía esta familia por ti, para tu salir a hablar así. Usted puede opinar lo que le dé la gana ¿pero por qué en público? ¿por qué si tú eres tan sabio (como aparentas ser)? ¿Por qué no llamas al ‘Bebo’ en privado? ¿Por qué no le dices todo lo que tienes que decir hombre a hombre? Tu sabes cómo funciona social media hoy en día. Lo que hizo el bebo está mal, eso se entiende, pero, al final del día usted es dominicano. Que te pesaba en un momento así reservarte tu opinión pública por lo menos hasta que se calmaran las cosas. Mi papá que siempre me habló tan bien de ti. ¿Cuál era la necesidad de echarle más leña al fuego Pedrito? Yo pensaba que usted era mejor de ahí. ¡Qué Dios te bendiga a ti y a tu familia! Y que te de muchos años en esta tierra para que veas cómo se levanta un guerrero cuando se caer”, publicó Elijah, hermano de Tatis Jr., en Instagram como respuesta para Pedro Martínez.