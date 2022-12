No fue un día más para Houston Astros en la MLB. El mejor pitcher que tuvo el campeón de la Serie Mundial 2022 no regresará al equipo. Ahora, la prioridad es reforzar la receptoría y el nombre apuntado fue revelado por Dusty Baker, el manager de José Altuve y compañía.

Si la temporada MLB 2023 empezará hoy, los Astros solo contarían con Martín Maldonado como receptor además de algún jugador de Triple A que puedan incluir en el roster. ¿El motivo? Christian Vázquez llegó a la agencia libre y Jason Castro decidió retirarse del béisbol de las Grandes Ligas.

Luego de hacer oficial la contratación de José Abreu, Jim Crane, dueño de Houston Astros, fue claro y contundente sobre la agencia libre: “Nos gusta nuestro equipo. El pitcheo es fuerte, esto agrega otro bate (José Abreu), pero creemos que podemos mejorar un poco más”.

Del 5 al 8 de diciembre serán las reuniones de invierno entre equipos y agentes libres para definir futuras firmas y Dusty Baker atendió los medios de comunicación. El manager de los Astros no solo confirmó que no podían pagarle lo que New York Mets le dará a Justin Verlander, también reveló el cátcher estrella que busca contratar el equipo de Houston.

El manager de Astros reveló la estrella que Houston busca contratar para la MLB 2023

Willson Contreras, receptor nacido en Venezuela, registra tres selecciones al Juego de Estrellas de la MLB, 636 hits, 133 dobles, 117 jonrones, 365 carreras impulsadas y promedio de .256 en siete temporadas MLB. El cátcher, quien ya sabe lo que es ganar la Serie Mundial con Chicago Cubs en 2016, es la estrella de las Grandes Ligas que busca Houston Astros. Así lo confirmó Dusty Baker, el manager de José Altuve y compañía.