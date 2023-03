Hasta el último momento estuvo en duda, pero cuando apareció en Miami para unirse a República Dominicana... ¡Uf! Llegó el respiro de alivio. Juan Soto superó una opresión leve en la pantorrilla izquierda y cuando parecía que tenía todo listo para ser una de las estrellas de la MLB en el Clásico Mundial de Béisbol 2023, se instaló la narrativa que tiene una restricción por parte de San Diego Padres.

El equipo dominicano empezó con una derrota contra Venezuela por 1 a 5 en el debut del grupo D del WBC 2023. Mientras que Sandy Alcántara se llevó la derrota tras permitir tres carreras, Soto se despachó con dos hits y una carrera impulsada. Hora de voltear la página y recomponer el camino contra Nicaragua.

República Dominicana venció a Nicaragua por seis carreras a una en el segundo juego de la fase de grupos del Clásico Mundial de Béisbol 2023. Cristian Javier hizo el trabajo y se llevó la victoria tras lanzar por cuatro entradas, no permitir carreras y ponchar a cuatro bateadores. ¿Y Soto? Volvió a ser figura con dos hits, un jonrón y una carrera impulsada.

El primer triunfo dominicano en el WBC 2023 tuvo un sabor algo amargo, ya que sabían que Juan Soto no podía que jugar contra Israel el martes 14 de marzo a las 19:00 ET. Antes del triunfo contra Nicaragua, Rodney Linares, manager de República Dominicana, sostuvo en conferencia de prensa que “con Juan tenemos restricciones, no puede jugar en días consecutivos”. ¡Un momento! Hay otra versión en la MLB.

El manager de Padres responde si le pusieron una restricción a Soto en el WBC

En una atención a los medios de comunicación, a Bob Melvin, manager de San Diego Padres, le preguntaron si habían puesto alguna restricción de cuánto podía República Dominicana usar a Juan Soto en el Clásico Mundial de Béisbol 2023. “No. Uno de nuestros entrenadores está con él, nos mantiene actualizados de cómo va. Lo está haciendo bien”, respondió Melvin y cuando le insistieron si Soto podía jugar cada juego del WBC así fueran tres partidos seguidos, se ratificó en su postura: “Sí, sí”.