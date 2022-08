Las Grandes Ligas empezaron a construir una nueva imagen para atraer más fanáticos y el jugador elegido fue Fernando Tatis Jr. El show que trae el campocorto de San Diego Padres recibió un frenó inesperado con una sanción de 80 juegos por parte de la MLB.

Según informó Jeff Pasan, de ESPN, Tatis Jr. violó la política de abuso de sustancias de la MLB y por ese motivo recibió la sanción que no lo dejará jugar el resto de la temporada 2022, incluidos los Playoffs, el Clásico Mundial de Béisbol 2023 y el inicio de la próxima campaña de las Grandes Ligas.

AJ Preller, gerente general de San Diego Padres, no se guardó nada y señaló de inmaduro a Fernando Tatis Jr. por la sanción que le puso la MLB. Luego, el campocorto dominicano rompió el silencio y declaró estar devastado y, ahora, llegó una revelación por parte del padre de la estrella de las Grandes Ligas.

Héctor Gómez, insider de la MLB, tuvo la exclusiva de las declaraciones del padre de Tatis Jr. que explicaron por qué la estrella de San Diego Padres dio positivo a una sustancia prohibida por las Grandes Ligas. ¡Todo habría sido por un corte de pelo!

El padre de Tatis Jr. reveló por qué su hijo dio positivo a una sustancia prohibida

“Lo que lo involucra (a Tatis Jr.) es un esteroide que contiene un spray que se llama trofobol... Le salió un hongo por un corte de pelo. Su error fue no leer lo que contiene, que es lo que al parecer le hace culpable de algo totalmente desconocido. Fue un error que se pudo manejar de otra manera, destrozar la imagen de un jugador por una cosa tan pequeña, por una situación como esta. Es una catástrofe no solo para Tatis Jr, sino para todo el béisbol. Hay millones de aficionados que dejarán de ver béisbol. Todo esto ha sucedido por algo que no vale la pena este tema. Esto es algo para la piel, eso es algo que no mejora el rendimiento y no tiene testosterona. No tiene nada que te ayude a mejorar en el juego”, le dijo el padre de Fernando Tatis Jr. a Héctor Gómez.