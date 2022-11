La confianza en su equipo lo hizo aún más millonario. Houston Astros llegó a la Serie Mundial 2022 con un invicto en la Postemporada que dejó en el camino a Seattle Mariners y New York Yankees. Así que, por qué no confiar en que José Altuve y compañía iban a ganar el ‘Clásico de Otoño de la’ MLB, pues vamos apostar $10 millones de dólares.

Ese fue el pensamiento de Jim McIngvale, más conocido en el mundo de las Grandes Ligas como Mattress Mack. Tal es la popularidad de este fanático de los Astros que fue el encargado de hacer el primer lanzamiento ceremonial del Juego 6 de la Serie Mundial 2022 contra Philadelphia Phillies.

Bajo la premisa que, si Houston Astros gana, tú ganas, Mattress Mack decidió continuar con la tradición de las anteriores temporadas de la MLB: los clientes que hayan gastado al menos $3.000 dólares en su tienda de muebles ‘Gallery Furniture’ (Galería Muebles) podrían regresar, obtener un reembolso y conservar los artículos que compraron. Todo esto por el título de José Altuve, Jeremy Peña, Yordan Álvarez y compañía en la Serie Mundial 2022.

“Simplemente me aburro muchísimo con la estabilidad, por eso supongo que me gustan todas estas grandes apuestas. Me gusta el caos”, le dijo Jim McIngvale, Mattress Mack’, a ESPN antes de ser el protagonista del récord de US$75 millones en la historia de Estados Unidos.

El récord de US$75 millones en la historia de USA por el título de Astros en la Serie Mundial

Con la victoria de Houston Astros contra Philadelphia Phillies por 4 – 2 en el marcador global de la Serie Mundial 2022, Mattress Mack ganó $75 millones de dólares y logró el récord de obtener la mayor cantidad de dinero en la historia de las apuestas deportivas. Algo nunca antes visto en Estados Unidos y el mundo entero. Lo que hace el béisbol de las Grandes Ligas.