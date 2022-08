No hay dudas. República Dominicana es un país que el que béisbol corre por las venas de las personas y así como en Brasil se levanta una piedra y aparece un futbolista, en territorio dominicano pasa lo mismo con los peloteros. Es por eso que la suspensión de Fernando Tatis Jr. por parte de la MLB generó un gran impacto.

Luego que se le encontrara la sustancia clostebol en el cuerpo, Tatis Jr. recibió una sanción de 80 por violar la política de abuso de sustancias de la MLB. Decir que esta noticia cayó como un baldazo de agua fría en República Dominicana es poco porque hasta un expresidente decidió opinar sobre el tema.

David Ortiz, Alex Rodríguez y Pedro Martínez fueron algunas de las leyendas vivientes de la MLB que opinaron sobre la suspensión de Fernando Tatis Jr. Mientras que al 'Big-Papi’ no le gustó la forma en la que las Grandes Ligas dieron a conocer la noticia y Martínez le atribuyó a San Diego Padres cierto grado de responsabilidad, A-Rod fue contundente sobre el tiempo que durarán las consecuencias.

Al interior de San Diego Padres hay preocupación por el patrón de inmadurez que se vio en Tatis Jr. luego que llegara a la pretemporada 2022 con una fractura en la muñeca izquierda, aun no se conocen el motivo de la lesión, y después recibiera una sanción de 80 juegos por parte de las Grandes Ligas al violar la política de abuso de sustancias. Esto no es un buen ejemplo según un expresidente de República Dominicana.

‘Es un ejemplo malo’: Expresidente dominicano acabó a Fernando Tatis Jr.

“No me hables de eso, hasta yo tengo trauma con eso. Es un ejemplo malo, es un ejemplo que yo me sentí mal, porque yo me trasnochaba viendo los juegos de él”, le dijo Hipólito Mejía, expresidente dominicano, sobre Fernando Tatis Jr. a Juan Carlos Santana, del canal Telemicro.