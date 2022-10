El equipo de moda en las Grandes Ligas tiene nombre propio: San Diego Padres. En contra del pronóstico de los expertos, las casas de apuestas y la mitad más uno de la MLB, el equipo, que no contó con Fernando Tatis Jr. desde el día uno de la temporada 2022, eliminó a Los Angeles Dodgers y está a una ronda de llegar a la Serie Mundial.

La victoria de los Padres en la Serie Divisional de los MLB Playoffs 2022 contra Dodgers rompió una racha consecutiva de nueve series perdidas contra el equipo de Los Angeles. Además, lograron dar la segunda mayor sorpresa en las últimas 10 temporadas de las Grandes Ligas entre los favoritos que tenían las casas de apuestas en Las Vegas. Todo eso lo hicieron sin Tatis Jr.

Cuando se dio a conocer el 12 de agosto de 2022 que Fernando Tatis Jr. fue suspendido por 80 juegos debido a que violó la política de la MLB contra sustancias para mejorar el rendimiento, pocos daban a San Diego Padres como candidatos a ganar la Serie Mundial, pero… En el béisbol de las Grandes Ligas no hay nada escrito y más si se trata de la Postemporada.

Los Padres inician la Serie de Campeonato de la Liga Nacional contra Philadelphia Phillies al mejor de siete juegos a partir del martes 18 de octubre a las 20:03 ET y frente a la posibilidad que lleguen y ganen la Serie Mundial 2022, puede que no suceda, existe la posibilidad que Tatis Jr. reciba anillo de campeón. Todo depende de una decisión.

¿Quién puede recibir un anillo de campeón de la Serie Mundial MLB?

En la MLB no hay reglas para determinar quien recibe o a quien no se le otorga un anillo de campeón en el equipo ganador del ‘Clásico de Otoño’. Incluso, jugadores que no hayan estado en ningún solo juego del roster durante la temporada regular o Playoffs pueden tener esta distinción. ¿De quién depende? El dueño del equipo y el club como tal son quienes determinan a quienes se les otorga.

A lo largo de la historia de la MLB equipos como Boston Red Sox en 2004 y St. Louis Cardinals en 2006 hicieron 500 y 400 anillos de campeón, respectivamente, para entregar. Tal es la flexibilidad en este aspecto que Chicago Cubs en 2016 le dio un anillo de campeón al famoso aficionado Steve Bartman, quien en 2003 le quitó un batazo clave a Moisés Alou en el sexto juego de la Serie de Campeonato de la Nacional que terminaría ganando Miami Marlins.

¿Tatis Jr. recibe anillo de campeón si Padres gana la Serie Mundial 2022?

Si San Diego Padres gana la Serie Mundial 2022, Fernando Tatis Jr. podría recibir el anillo de campeón a pesar de estar suspendido por la MLB y no jugar ni un solo juego de temporada regular y Playoffs. Si este es el deseo de Pete Seidler, el propietario del equipo donde juega el pelotero nacido en República Dominicana, el campocorto tendría este objeto representativo del título. ¿Lo aceptaría?