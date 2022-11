No fue casualidad que no quería soltar el trofeo que los certificaba como los campeones de la Serie Mundial 2022. A pesar de no tener el mejor nivel, ni ser el jugador más destacado del equipo, José Altuve es uno de los símbolos de Houston Astros en la MLB. ¡De eso no hay dudas!

Fue uno de los jugadores más señalados por los fanáticos de la MLB cuando se descubrió que los Astros habían robado las señales de los rivales durante la temporada 2017. Altuve fue aquel pelotero que dejó en el terreno de juego a New York Yankees tras conectarle un jonrón a Aroldis Chapman en el Juego 7 (19 octubre de 2019) de la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

Sin embargo, hasta Ernesto Jerez, el narrador más famoso de la MLB, quería la redención para José Altuve. No se dio con el mejor rendimiento en la Postemporada, ya que rompió el récord de la mayor cantidad de turnos (23) sin dar hits, pero… Llegó la Serie Mundial 2022 y el pelotero nacido en Venezuela respondió.

Altuve aportó un promedio de .308 en el título de los Astros en la Serie Mundial 2022 como resultado de ocho hits, dos dobles y cinco carreras anotadas. Ya se conoce el premio de miles de dólares que ganó José por el campeonato de Houston. Ahora, la duda era hasta cuándo tiene contrato. Bolavip lo responde.

¿Hasta cuándo tiene contrato José Altuve con Houston Astros en la MLB?

El 19 de marzo de 2018, José Altuve firmó un contrato por siete años y $163.5 millones de dólares. El segunda base venezolano ya lleva dos campeonatos del ‘Clásico de Otoño’ con Houston Astros y tras el título en la Serie Mundial 2022 tiene contrato hasta el final de la temporada MLB 2024. De no continuar en su actual equipo, ‘Astroboy’ pasaría a ser agente libre sin restricciones en la campaña 2025 de las Grandes Ligas.