Uno de los mayores responsables de la gran temporada que terminó en el título de Houston Astros en la Serie Mundial 2022 fue Justin Verlander, quien decidió convertirse agente libre y podría no regresar al equipo. Frente a esta posibilidad, José Altuve, Jeremy Peña y compañía tienen respaldo con pitchers estelares para abrir los juegos en la MLB 2023.

Es imposible no llegar a pensar qué será de los Astros sin Verlander. Justin no solo ganó el premio Cy Young 2022 de la Liga Americana, también se quedó con la distinción al Regreso del Año en el nuevo circuito de las Grandes Ligas. ¿Houston tiene con qué reemplazarlo?

En el caso hipotético que Houston Astros no pueda pagarle a Justin Verlander $130 millones de dólares por tres años, la narrativa es que pediría ese contrato, hay seis pitchers estelares que podrían conformar una rotación de abridores para respaldar a José Altuve, Jeremy Peña, Yordan Álvarez y compañía.

“No, no he hablado con Jim Crane (dueño del equipo de Houston) desde la última vez que hablamos. Me envió un mensaje de texto diciendo que quiere involucrarse en el futuro. No sé qué depara el futuro (…) Este viaje con los Astros ha sido nada menos que increíble”, afirmó Justin Verlander sobre cómo iban las negociaciones para regresar al actual campeón de la Serie Mundial 2022. Empiezan a calentar sus reemplazantes.

Los pitchers estelares de Astros si Justin Verlander no regresa a Houston en MLB 2023

Aplicando el adagio popular que no hay mal que por bien no venga, si Houston Astros no cuenta con Justin Verlander para la temporada MLB 2023, se podría formar una temible rotación de abridores con seis nombres estelares en las Grandes Ligas. Entre paréntesis esta la ERA (porcentaje de carreras limpias) que tuvieron en la campaña 2022.