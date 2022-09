El jardinero dominicano se refirió a la actitud de los fanáticos en su contra, y aprovechó la instancia para lanzar dardos contra su ex equipo.

Bastó un par de malas actuaciones en ofensiva, para que se terminara el idilio entre el dominicano Juan Soto y los aficionados de San Diego Padres, en el tramo final de la temporada 2022 en Major League Baseball (MLB), un mes después de su bullado traspaso desde Washington Nationals.

Desde su arribo hasta California, el nacido en Santo Domingo hace 23 años ha disputado 29 partidos, con una línea ofensiva de .232/.397/.374, donde ha conectado tres cuadrangulares y 23 imparables, anotando 20 carreras y remolcando otras seis.

Pero luego de unas primeras semanas de apoyo, tras el cierre de la serie de Padres ante Arizona Diamondbacks, que terminó en victoria, los fanáticos abuchearon a Soto, quien fue consultado por esta situación y aprovechó la instancia para atacar a los Nationals, su ex equipo.

El "ataque" de Soto a Nationals



Consultado por si no siente la presión de los seguidores de su actual escuadra, el dominicano respondió a Kevin Acee, del San Diego Union-Tribune, que "en absoluto", y agregó que "el desafío es simplemente pasar de un equipo al que no le importa nada porque saben que no van a ninguna parte (Washington) a un equipo que tiene una muy buena oportunidad de ganar la Serie Mundial. Eso cambia todo de un día para otro".

En ese sentido, Soto hizo un temprano balance de su paso en MLB 2022, por Nationals y Padres, indicando que "simplemente ha sido un año loco, salvaje, realmente diferente. Solo pasa. Muchos entrenadores nuevos en DC, muchos jugadores nuevos, estilos nuevos. Luego, viniendo aquí, ya sabes, no voy a culpar a nada más, solo estoy haciendo lo mejor que puedo y las cosas no me han ido bien. Ha sido un poco difícil, pero sé que voy a calentarme en un muy buen momento".