Una vez más, Julio Urías dio espectáculo. Lo que se volvió una constante en la temporada MLB 2022 lo tiene como uno de los candidatos a ganar el premio Cy Young de la Liga Nacional, pero eso al pitcher mexicano de Los Angeles Dodgers no lo inquieta, y envió un contundente mensaje.

Urías saltó a lomita del estadio Petco Park para enfrentar a San Diego Padres el 28 de septiembre de 2022 y tras una salida de seis entradas se retiró del juego sin permitir carreras, con cinco ponches y solo dos bases por bola. Eso no fue lo más importante de Julio en la victoria de los Dodgers por una carrera a cero.

Dave Roberts le dio el voto de confianza a Julio Urías y con corredores en primera y tercera base dejó que el pitcher mexicano terminara su trabajo a pesar que solo tenía un out en la sexta entrada. Incluso, el manager de Los Angeles Dodgers ya dio la primera pista sobre si el lanzador zurdo lanzará el primer juego de la Postemporada MLB 2022 por delante de Clayton Kershaw.

Luego de la salida sin decisión del 28 de septiembre de 2022 y hasta la jornada del 29 del mismo mes en las Grandes Ligas, Urías es el segundo pitcher de toda la MLB 2022 con más victorias (17), está empatando con Justin Verlander, y el tercero con la mejor efectividad al registrar 2.17 como porcentaje de carreras limpias. No hay dudas es uno de los candidatos a ganar el premio Cy Young de la Liga Nacional.

Luego de la victoria de Los Angeles Dodgers por 1-0 contra San Diego Padres, Julio Urías atendió al canal Spectrum Sportsnet y cuando le preguntaron si lo distaría o lo motivaba que no lo vieran para ganar el premio Cy Young de la Liga Nacional, el pitcher mexicano envió un contundente mensaje.

“Ellos pueden decir lo que sea. Obviamente uno trata de hacer su trabajo arriba de la loma, de enfocarme y darle la posición y el mejor momento para que el equipo gane un juego. Siento que lo que puedan decir o en la lista que me tengan, eso no me distrae, me motiva para seguir dando lo que tengo que dar que es el 100 por ciento y buscar un campeonato que es lo queremos todos como equipo”, afirmó Julio Urías.