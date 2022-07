Uno de las grandes trabas que iban a tener que saltar todas las franquicias de la Major League Baseball (MLB) a la hora de marcar su calendario era saber que jugadores estarían disponibles cuando les toque visitar a Toronto Blue Jays, debido a la estricta política contra el Coronavirus.

Al estar en Canadá, los requerimientos para poder ingresar o transitar por el país son distintos a los de Estados Unidos, por ende jugadores no vacunados o con su esquema incompleto no iban a poder hacer el viaje al país del norte para jugar con su equipo.

El último equipo en sufrir de estas políticas es Kansas City Royals, quienes no contarán con el 40% de su roster de 26 de jugadores para poder visitar Toronto durante este fin de semana. Enterate quienes se perderán la serie ante los Blue Jays.

Los Royals pierden 10 jugadores para jugar ante Toronto Blue Jays

Si bien los Blue Jays tienen sus propios problemas luego de despedir a Charlie Montoyo durante la semana, sin dudas respirarán más tranquilos al buscar más victorias esta temporada luego de saber que los Royals estarán sin diez jugadores en su viaje a Canadá, según reportó Jeff Passan, periodista de ESPN.

: OF Andrew Benintendi, IF/OF Whit Merrifield, C M.J. Melendez, DH Hunter Dozier, SP Brad Keller, SP Brady Singer, CF Michael A. Taylor, OF Kyle Isbel, RP Dylan Coleman y C Cam Gallagher.

Esto significa que Kansas City estará sin sus mejores cinco bateadores y dos de sus abridores para la serie. Todos ellos serán reemplazados por un grupo de peloteros de AAA y AA que subirán exclusivamente para estos partidos.