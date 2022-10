Toc, toc. Toc, toc. La Serie Mundial 2022 tocó la puerta y las voces expertas de ESPN le dieron la bienvenida con una imperdible cobertura a través de la plataforma digital Star+ y del líder mundial en deportes. Para empezar a palpitar el ‘Clásico de Otoño’ Houston Astros vs. Philadelphia Phillies, Ernesto Jerez, Luis Alfredo Álvarez, y Guillermo Memo Celis, se la jugaron y escogieron a los peloteros que les gustaría ver dar el batazo decisivo para ganar el título.

Bolavip preguntó, los expertos respondieron y la Serie Mundial 2022 ya se empezó a jugar. En una conferencia de prensa exclusiva, Jerez, Álvarez y Celis contestaron cuál pelotero de los Phillies les gustaría ver dar el batazo para que Philadelphia gane el ‘Clásico de Otoño’ y le quite el título a los Astros de José Altuve y compañía.

“Bryce Harper, por todo lo que ha rodeado ese contrato, por el hecho que apenas salió de los Nationals y Washington fue campeón de una Serie Mundial. Creo que tiene esa espina muy clavada y creo que está en su momento. Se adaptó y ya tomó ahora sí enserio el tol de ser líder de su equipo”, afirmó Guillermo Memo Celis.

La Serie Mundial 2022 inicia el viernes 28 de octubre con el Juego 1 entre Astros y Phillies a las 20:03 ET y en la previa se vivirá el tradicional show Béisbol Esta Noche, de ESPN. Para Luis Alfredo Álvarez, la mejor historia para el equipo de Philadelphia en el ‘Clásico de Otoño’ se daría si Jean Segura da el batazo decisivo. ¿El motivo? “Porque se montó en el avión del equipo viniendo a Houston con el uniforme puesto. Ósea una persona que ya viene con la decisión que: ‘Vengo a jugar mi Serie Mundial y no me la quiero perder’. Ese es el que yo quiero y, además, es un bate difícil de ponchar”, sostuvo el reconocido comentarista.

La estrella de Phillies que le quitaría la Serie Mundial 2022 a Houston Astros

Llegó la opinión del famoso ‘dígale que no a esa pelota’. Ernesto Jerez también le sumó un voto a Bryce Harper. “Si decimos: tres bolas, dos strikes, bases llenas, cierre de la novena. Ósea todo el estadio de pie, creo que se lo merece Bryce Harper porque no solamente, y nosotros también caemos en eso, es la figura del jugador, sino el comentario aquel: ‘Tantos millones de dólares que le están pagando (US$330 por 13 años hasta el 2031) y todavía no ha hecho nada’ (…) Nos podemos ir de un lado de un héroe que nadie pensaba o nos podemos ir del lado de un héroe que todos estábamos esperando”, le respondió el reconocido narrador de ESPN a Bolavip.