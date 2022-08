Al gerente general de San Diego Padres, A.J. Preller, lo señalaron de tomar una decisión loca cuando hizo el intercambio con Chicago White Sox en el que cambiaba al pitcher James Shields por Erik Johnson y Fernando Tatis Jr. Ese voto de confianza ahora no pasa por el mejor momento en la MLB.

La MLB dio a conocer la suspensión de 80 juegos para Tatis Jr. luego de violar la política de abuso de sustancias de las Grandes Ligas al dar positivo a clostebol. El camporto nacido en República Dominicana afirmó estar devastado por la noticia y una de las primeras cosas que hizo fue pedirle disculpas a los directivos y compañeros de los Padres.

A.J. Preller, aquel gerente general que deposito la confianza cuando Fernando Tatis Jr. apenas tenía 17años, declaró que hay patrón de inmadurez en el campocorto dominicano que deberán empezar a estudiar luego de la suspensión de 80 juegos por parte de la MLB.

No hay dudas que San Diego Padres confiaba en Tatis Jr., no por nada le dieron una extensión de contrato por $340 millones de dólares y 14 años, pero ahora la relación equipo – pelotero pasa por uno de los momentos más duros. Preller y Fernando ya hablaron desde que sucedió la suspensión, pero no han tenido una reunión en persona debido a una decisión que habría tomado el campocorto.

La decisión de Tatis Jr. sobre ir al estadio de Padres tras la suspensión de la MLB

Según informó Dennis Lin, del portal The Athletic, a Fernando Tatis Jr. lo esperaban el jueves 18 de agosto en el Petco Park, pero no está claro cuando el pelotero dominicano decida ir al estadio de San Diego Padres para reunirse con los directivos del equipo tras la suspensión de 80 juegos que le dio la MLB.