Gerrit Cole recibió un duro festejo por parte de cuando Josh Naylor le sacó la bola del estadio. Ante ello, el as de New York Yankees reaccionó al respecto.

New York Yankees se jugaba la vida ante Cleveland Guardians en patio ajeno. Sin embargo, pudo extender la serie hasta el quinto y decisivo encuentro con especial actuación de Gerrit Cole desde la lomita, quien soportó las embestidas de la ofensiva rival en la postemporada 2022 de MLB.

El as de los Mulos del Bronx tan solo toleró dos rayitas en 7 entradas completas de labor, otorgó un boleto y abanicó a 8 Guardians, aunque, una de esas carreras arribó producto de un batazo de vuelta completa del canadiense Josh Naylor.

Justamente, el toletero de Cleveland sacudió un swing violento y decidió celebrar de forma polémica ante Cole y el dugout de los Yankees. Posterior al encuentro, el serpentinero ofreció su opinión al respecto.

Gerrit Cole opina ante la celebración de Johs Naylor

Mientras recorría de primera a segunda base, Josh Naylor hizo un gesto con sus brazos como si estuviese meciendo a un bebé, al mismo tiempo en que expresó de forma eufórica hacia Gerrit Cole: "Eres mi puto hijo".

Así se mantuvo hasta que arribó al plato, repitiendo dicha oración hacia el banquillo de los Yankees cuando transitaba por tercera base. El lanzador se quedó quieto, no emitió gestos ni palabras al respecto durante el encuentro y todo quedó allí.

Sin embargo, en conferencia de prensa post victoria de New York Yankees, le preguntaron qué pensaba al respecto. "Sí, lo que sea, es lindo. No lo vi en el momento, no me molestó en el momento, solo pienso que es un poco gracioso", sentenció.