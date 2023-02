A través de su cuenta de Instagram, el pelotero dominicano señaló que "eso no me detuvo para hacer realidad mis sueños".

En un ambiente cargado de prejuicios como es el deporte, y mucho más como el béisbol, llama poderosamente la atención que un jugador de Major League Baseball (MLB), específicamente de Chicago White Sox, rompa el molde.

Es que si bien la homosexualidad sigue siendo un tema tabú dentro de las instituciones, cada vez son más los atletas que se atreven a dar el paso y utilizan sus redes sociales para declarar abiertamente al respecto.

Este es el caso del dominicano Anderson Comas, de 23 años, nacido en San Cristóbal y que pertenece a las ligas menores de White Sox, quien a través de su cuenta de Instagram, compartió su sentir al declararse gay.

Lanzador de White Sox se declara homosexual



"Si eres homofóbico, esta publicación puede no ser para ti o tal vez sí, así que puedes ver que todos importamos y todos somos iguales. Esto puede ser lo más personal que haya compartido y es que soy orgullosa y felizmente parte de la comunidad LGTBQ+", partió señalando el jugador de los Medias Blancas.

"Solo quiero decirles algo a esas personas que dicen que las personas homosexuales no pueden ser alguien en esta vida. Mírenme, soy gay y soy un atleta profesional, así que eso no me detuvo para hacer realidad mis sueños. Estoy haciendo esto porque quiero ser una inspiración para aquellos como yo, que se ajustan a sus sueños", complementó Anderson Comas.

Ante esta declaración, el gerente general de la franquicia, Chris Getz, expresó que "me complació mucho que se sintiera cómodo compartiendo con nosotros su desarrollo como jugador; también me alegró la reacción en toda la organización que, como era de esperar, fue apoyar, ayudar y felicitar a un compañero de equipo".