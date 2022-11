La temporada MLB 2022 quedará grabada en la historia de las Grandes Ligas como aquella campaña en la que Aaron Judge se convirtió en el pelotero que más jonrones dio de todos los tiempos durante una temporada de la Liga Americana. Aquel fanático que atrapó la pelota del cuadrangular 62 del ‘Juez’ ya tomó una decisión.

El 4 de octubre de 2022 Judge conectó el jonrón 62 de la temporada y un fanático de Texas Rangers fue el afortunado que atrapó la pelota. “Es una buena pregunta. Aún no lo he pensado”, respondió Corey Youmans cuando le preguntaron a la salida del estadio Globe Life Field qué iba hacer con la bola del cuadrangular histórico de la estrella de New York Yankees.

Luego de superar a Roger Maris y convertirse en el pelotero que más jonrones (62) dio en la historia de una temporada de la Liga Americana, Aaron Judge afirmó sobre la pelota del jonrón 62 que “sería grandioso tenerla de vuelta, pero es un souvenir para un fan. Fue una buena atrapada y tiene el derecho a quedársela”.

Corey Youmans, vicepresidente de la firma de inversiones Fisher, declinó la oferta que la casa de subastas Memory Lane Inc. le hizo por $2 millones de dólares. En esa misma línea está la nueva decisión que tomó el aficionado que tiene la pelota del jonrón 62 de Judge.

Lo que decidió hacer el fan que tiene la pelota del jonrón 62 de Judge en la MLB 2022

Según informó Jeff Passan, de ESPN, Corey Youmans rechazó una oferta por US$3 millones y decidió que la pelota del jonrón 62 de Aaron Judge con New York Yankees en la MLB 2022 sea subastada por Golden Auctions. La subasta inicia el 29 de noviembre de 2022 con un precio de un millón de dólares. Esta misma casa de apuestas vendió la bola del cuadrangular 700 de Albert Pujols por US$360.000.