Los Angeles Dodgers en polémica: La grave acusación de New York Mets contra su estadio en MLB 2022

Los Angeles Dodgers consiguió una valiosa victoria por ser el mejor equipo de la Liga Nacional en la temporada 2022 de Major League Baseball (MLB), por 2-0 ante New York Mets, en un partido cargado de polémica, tras una fuerte denuncia del elenco visitante.

Luego del encuentro donde los angelinos se llevó el triunfo, la prensa neoyorquina publicó que un grupo de peloteros de la franquicia de Queens se quejaron de las condiciones de la sala de videos designada por el local, utilizando un fuerte calificativo para describirla.

Según reveló el periodista Mike Puma, del New York Post, desde el plantel de Mets afirmaron que el recinto de los Dodgers "olía a orina de rata", quejándose por el mal estado del equipamiento dispuesto para utilizar en el primer juego de la serie por MLB 2022.

La grave acusación de Mets contra Dodgers



Pero no quedó sólo en la especulación o la denuncia, ya que el periodista Mark Gooden, del portal The Federalist, comentó que "escuché que los Mets no están contentos con las condiciones de trabajo en el Dodger Stadium. Según Brandon Nimmo (jardinero), la sala de video huele a orina de rata".

"Cuando le pregunté cómo sabía que era específicamente orina de rata, Brandon dijo que tenía ratas como mascotas en Wyoming", agregó el reportero, en una denuncia que muy seguramente tendrá repercusión esta jornada, cuando se dispute el segundo duelo de la serie entre Mets y Dodgers por MLB 2022.