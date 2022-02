Con cinco temporadas de Major League Baseball (MLB) en el cuerpo, Aaron Boone ha estado al mando de los New York Yankees, y durante su período sólo ha conseguido ganar un trofeo, el de la División Este de Liga Americana en 2019, quedando muy lejos de los viejos tiempos de gloria.

Por lo mismo, los fanáticos de los mulos llevan bastante tiempo exigiendo, tanto al dueño del equipo Hal Steinbrenner, como a su gerente general Brian Cashman, que sea removido de su cargo como manager; sin embargo, y a pesar del rendimiento, lo han ratificado en la posición.

Con esa confianza a sus espaldas, Boone concedió una entrevista al New York Post, donde lanzó duras críticas a quienes han realizado comentarios negativos respecto de su labor en los Yankees, y a quienes lo acusan de ser "un títere" de los ejecutivos de la franquicia.

Boone responde a críticas por su trabajo en Yankees



"Escucho las cosas un poco más en la temporada baja, durante la temporada no veo mucho, no soy ajeno a las cosas, pero me llamaron “aplicador de datos”. Como si no fuera un tipo de béisbol. He estado en este juego toda mi vida. Eres un idiota si no estás al tanto de todo", aseguró el estratega.

Junto con señalar que "estás perdiendo el tren si no estás involucrado en todo y no comprendes la importancia de todo", consultado por si sus jugadores le creen en la toma de decisiones, Boone respondió que "se filtran cosas todo el tiempo, pero creo en mi relación con ellos y creo que saben quién soy todos los días cuando entran".