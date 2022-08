La temporada 2022 de la Major League Baseball (MLB) ha sido de contrastes para el veterano venezolano Miguel Cabrera, que si bien su equipo Detroit Tigers no está teniendo una buena campaña, y arrastra molestias en su rodilla, se ha metido en los libros de historia.

En el comienzo de la presente campaña, el Tigre de Maracay entró en el selecto grupo de peloteros que en su carrera han conectado 500 cuadrangulares y tres mil imparables; sin embargo, desde el pasado 6 de julio, las lesiones le han aquejado y han puesto en duda su continuidad.

De hecho, días atrás Cabrera reconoció a los medios de comunicación sobre el futuro de su carrera que "no me siento bien en este momento; estoy tratando de hacer todo lo posible para salir y jugar, pero no me siento muy bien", encendiendo las alarmas sobre un posible retiro de MLB.

¿Se retira Miguel Cabrera o vuelve en 2023?



Sin embargo, el pelotero venezolano conversó en las últimas horas con el diario Detroit News y mandó un mensaje de tranquilidad a la franquicia y sus seguidores, dejando en claro que su intención es jugar la próxima temporada de Grandes Ligas.

"No voy a retirarme; no hasta el año entrante después de que termine mi contrato. No entendieron lo que dije. De ninguna manera voy a renunciar. El año entrante va a ser mucho mejor y voy a estar ahí", sentenció Cabrera, confirmando su presencia con Tigers en MLB 2023.