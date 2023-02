La temporada 2023 de Major League Baseball (MLB) será muy especial para el astro venezolano Miguel Cabrera, que con 40 años jugará su última campaña en Grandes Ligas, defendiendo a Detroit Tigers.

Luego de dos décadas en el más alto nivel, donde ganó una Serie Mundial (en 2003), fue 12 veces elegido para el Juego de las Estrellas y fue Jugador Más Valioso de la Liga Americana en dos oportunidades, el primera base comenzará a dar un paso al costado.

Y el primero de ellos lo comenzó a hacer junto a los Tigers, el equipo donde milita desde 2008, donde se presentó por última vez en su carrera en MLB a un Spring Training (entrenamiento de primavera), instancia en la que quiso dejar en claro que no quiere homenajes durante el año.

El último Spring Training de Cabrera en MLB



"Sería bonito si hacen algo. Y también está bien si no hacen nada. Hay personas que siempre quieren estar en medio de todo. No quiero atención. No quiero ninguna distracción para nuestro equipo. Lo que esperamos es salir a ganar juegos. No estoy pensando en si me dan algo. Ya me han regalado muchos hits, así que eso es suficiente para mí", sostuvo el sudamericano.

Sin embargo, el manager de los Tigers, A.J. Hinch, expresó sobre Cabrera que "él no quiere mucha atención. La obtendrá de los fanáticos, de la organización, de sus compañeros de equipo. Es su temporada número 21 en las Grandes Ligas. Creo que debe celebrarse todo lo que les ha dado a los Tigres. Pero debemos dejarlo ser él mismo en el terreno y dejarlo jugar, no solamente recordar los últimos 20 años".