New York Mets no contará con los servicios del codiciado Carlos Correa, lo que genera la interrogante sobre si serán competitivos sin la presencia del boricua.

New York Mets: ¿Candidato a la Serie Mundial sin Carlos Correa?

Finalmente, Carlos Correa regresará a Minnesota Twins tras pactar un nuevo acuerdo que lo tendrá por varias campañas de Major League Baseball (MLB) defendiendo dicha camiseta.

De esta manera, el sueño de New York Mets de verlo con el uniforme de La Gran Manzana llegó a su fin. Varias conversaciones y propuestas se colocaron sobre la mesa, sin embargo, tanto el pelotero como su agente no se entendieron con Steve Cohen, dueño de Mets.

La no adquisición del boricua ha hecho que varios aficionados del mejor beisbol del mundo se pregunten si la organización metropolitana será capaz de ser competitiva ante la ausencia de Carlos Correa.

El panorama de New York Mets

No cabe duda alguna que no poder firmar a Carlos Correa representa un golpe anímico para New York Mets, dado que hubiesen reforzado el cuadro con un pelotero de alto calibre altamente codiciado en la Agencia Libre.

Sin embargo, antes de su hipotética llegada fueron competitivos, y de hecho, en la campaña anterior arribaron a 100 victorias. Por ello, la competitividad de la organización no debería verse afectada ante el "no" del boricua.

Eso sí, existen varios aspectos a mejorar en los cuales trabaja el equipo, como el pitcheo reforzado con Justin Verlander, pues intentarán llegar lo más lejos posible en Playoffs para no caer en el Wild Card, como sucedió en 2022.