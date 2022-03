New York Mets y Houston Astros jugaran en el First Data Field por los Entrenamientos de primavera de la MLB 2022. Entérate los detalles del duelo: horario, streaming, canal de TV y pronósticos para ver EN VIVO ONLINE.

New York Mets vs. Houston Astros por la MLB: Horario, streaming, canal de TV Y pronósticos para ver ONLINE los Entrenamientos de primavera

New York Mets recibirá a Houston Astros este martes 22 de marzo en el First Data Field para disputar un juego de Entrenamiento de primavera previo al inicio de la temporada regular de la MLB 2022. Entérate todos los detalles del enfrentamiento: Pronóstico, fecha, horario, streaming y canal de TV para ver EN VIVO ONLINE.

New York Mets disputó otros tres juegos previos a este. El sábado 19 derrotaron a Washington Nationals por 6 a 2, el domingo 20 perdieron ante St Louis Cardinals por 6 a 4 y fueron derrotados por Miami Marlins por 3 a 0 el lunes 21.

Houston Astros tuvo otros tres juegos previos a este. El viernes 18 cayeron ante St Louis Cardinals por 4 a 2, el sábado 19 fueron aplastados por Miami Marlins por 10 a 2 y fueron derrotados por Washington Nationals por 3 a 2 el domingo 20.

New York Mets vs. Houston Astros: ¿Cuándo y a qué hora ver en vivo la MLB 2022?

Este juego entre New York Mets y Houston Astros se llevará a cabo este martes 22 de marzo en el First Data Field desde las 18:10 hs (ET), 17:10 hs (CT), 16:10 hs (MT) y 15:10 hs (PT) de los Estados Unidos.

Día: Marzo 22 de marzo del 2022.

Hora en Estados Unidos: 18:10 hs (ET), 17:10 hs (CT), 16:10 hs (MT) y 15:10 hs (PT).

Lugar: First Data Field.