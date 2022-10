New York Yankees confirma sorpresiva decisión con Aaron Boone tras nuevo fracaso en MLB

Desde su llegada a New York Yankees en el 2018 como manager, Aaron Boone no conoce lo que es jugar la Serie Mundial de Béisbol, acrecentando más la sequía de títulos en Major League Baseball (MLB) que arrastra desde 2009.

De hecho, si bien en todas las temporadas que ha estado al mando de los Bombarderos del Bronx, ha logrado clasificar a la Postemporada, lo máximo que ha alcanzado es la Serie de Campeonato en Liga Americana, en 2019 y 2022, cayendo en ambas ante Houston Astros.

El paso de Aaron Boone por los Yankees no ha sido exitoso, y por ello miles de aficionados han exigido su salida, y para MLB 2023, el dueño del equipo, Hal Steinbrenner, ya tomó una decisión sobre su futuro.

Yankees toma sorpresiva decisión con Boone



"En lo que respecta a Boone, acabamos de firmarlo y, por las mismas razones que mencioné hace un año, creo que es un muy buen manager. No veo un cambio allí", manifestó el empresario, quien además hizo un balance de lo ocurrido esta temporada.

"No hicimos el trabajo... Es hora de hacerlo. Cada vez que no ganamos un campeonato, es un año decepcionante. Tuvimos muchas buenas subidas, tuvimos algunas bajas, tuvimos algunas lesiones como todos los demás; pero tienes que dárselo a los Astros. Son un muy buen equipo de principio a fin. Simplemente no trajimos nuestro juego", sentenció Steinbrenner en las instalaciones de Yankees en Tampa.