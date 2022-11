Es uno de los agentes libres más codiciados. ¡De eso no hay dudas! Houston Astros tuvo en Justin Verlander el mejor pitcher de la temporada regular MLB 2022 y tras ganar el premio Cy Young de la Liga Americana, el lanzador estrella de las Grandes Ligas confirmó que hay interés de otros equipos por contar con sus servicios para la campaña 2023. ¿New York Yankees o Los Angeles Dodgers?

Luego de no ejercer la opción jugador por $25 millones de dólares para continuar por una temporada más en los Astros, Verlander ganó de manera unánime el premio Cy Young de la Liga Americana 2022, recibió los 30 votos al primer lugar, tras una temporada con 18 victorias, cuatro derrotas, 185 ponches y 1.75 de porcentaje de carreras limpias en 28 aperturas. Justin ahora es agente libre.

“No, no he hablado con Jim Crane (dueño de Houston Astros) desde la última vez que hablamos. Me envió un mensaje de texto diciendo que quiere involucrarse en el futuro. No sé qué depara el futuro (…) Este viaje con los Astros ha sido nada menos que increíble”, afirmó Justin Verlander sobre las negociaciones para regresar al equipo de José Altuve, Jeremy Peña y compañía.

Los rumores de un nuevo equipo para Verlander en la MLB empezaron en 3, 2, 1. Bob Nightengale, del portal USA Today Sports (Deportes Hoy), publicó los logros de Justin en las cinco temporadas que lleva con los Astros, no jugó en el 2021 por una cirugía Tommy John, con un contundente mensaje: “Los logros de Justin Verlander en Houston antes de irse quizás a NY (New York) o (Los Angeles): dos títulos de Serie Mundial, dos premios Cy Young, un Jugador Más Valioso de la Serie de Campeonato de la Liga Americana, tercer juego sin hits, 3.000 ponches y una temporada de 300 ponches”.

El pitcher estrella de Astros en el 2022 confirmó el interés de otros equipos

Mientras que Los Angeles Dodgers perdieron a Tyler Anderson y no contarán con Walker Buehler en la temporada MLB 2023, New York Yankees no tiene otro lanzador estelar en la rotación de abridores más allá de Gerrit Cole. ¿Destinos tentadores para Justin Verlander? Por ahora, el pitcher estrella de Houston Astros en la MLB se encargó de confirmar que hay equipos interesados en sus servicios más allá del campeón de la Serie Mundial 2022.